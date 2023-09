Hochtief: Analysten sind optimistisch – Kursziel bei 85,17 EUR

Nach Ansicht der Analysten ist die Aktie von Hochtief aktuell nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt um -11,92% unter dem aktuellen Preis.

• Die Aktie von Hochtief sank am 18.09.2023 um -2,72%

• Das Kursziel für Hochtief beträgt 85,17 EUR

• Das Guru-Rating für Hochtief beläuft sich nun auf 3,75 nach zuvor ebenfalls 3,75

Am gestrigen Tag verzeichnete die Hochtief-Aktie an den Finanzmärkten einen Rückgang von -2,72%. Damit ergibt sich im Zeitraum der letzten fünf Handelstage – also einer vollen Woche – eine leichte Steigerung von +0,16%. Der Markt scheint daher momentan relativ neutral eingestellt.

Ob diese Entwicklung vom Analystenteam in den Bankhäusern erwartet wurde? Die Stimmung jedenfalls ist klar und eindeutig positiv.

Aktuell wird das mittelfristige Ziel für die Kurseinschätzung der Hochtief-Aktie bei...