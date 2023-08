Hochtief: Analysten sehen mittelfristiges Kursziel von 85,17 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

Die Aktie des Baukonzerns Hochtief hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Performance hingelegt und verlor gestern weitere -1,23% an Wert. Der Markt zeigt sich derzeit relativ pessimistisch, was auch die Einschätzung der Bankanalysten widerspiegelt.

Das mittelfristige Kursziel von Hochtief liegt bei 85,17 EUR und damit rund -3,76% unter dem aktuellen Kursniveau. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Trendentwicklung.

Konkret empfehlen zwei Experten den Kauf der Aktie, während fünf weitere sie als “Kauf” einstufen. Fünf Experten halten die Aktie für investitionsneutral (“halten”).

Der Anteil positiver Bewertungen (Kauf oder starker Kauf) liegt bei +58,33%. Das Guru-Rating beträgt aktuell 3,75 nach einer unveränderten Bewertung zuvor (“Guru-Rating ALT”)....