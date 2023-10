Hochtief: Analysten sehen Potenzial von -11,65% zum Kursziel von 85,17 EUR

Hochtief hat gestern eine starke Kursentwicklung am Finanzmarkt hingelegt und ist somit um +1,96% gestiegen. In den letzten fünf Handelstagen erreichte das Unternehmen ein Plus von +4,44%. Die Stimmung der Anleger scheint aktuell relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Hochtief liegt bei 85,17 EUR. Dieser Wert wird durchschnittlich von Bankanalysten vertreten. Nach ihrer Meinung eröffnet sich damit Investoren ein Potential in Höhe von -11,65%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung. Einige halten die Aktie sogar für einen starken Kauf.

Das Guru-Rating bleibt mit 3,42 gleich und unterstreicht die positive Einschätzung vieler Analysten zur weiterführenden Entwicklung des Unternehmens.