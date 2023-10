Hochtief: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 85,17 EUR

Die Hochtief-Aktie ist momentan laut Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel von 85,17 EUR liegt um -11,65% über dem derzeitigen Kurs.

• Am 29.09.2023 stieg der Hochtief-Kurs um +0,26%

• Aktuelles Kursziel beläuft sich auf 85,17 EUR

• Guru-Rating beträgt jetzt 3,75 nach zuvor 3,75

Am gestrigen Handelstag legte die Hochtief-Aktie an Wert um +0,26% zu und summierte damit innerhalb einer Woche insgesamt auf +2,28%. Der Markt scheint aktuell also eher optimistisch eingestellt.

Obwohl nicht alle Experten mit dieser Einschätzung übereinstimmen werden die Aktien im Durchschnitt als Kauf eingestuft. Zwei Analysten glauben sogar fest daran und bezeichnen den Kauf als starkes Signal. Weitere fünf haben eine ähnliche Einstellung und bewerten ebenfalls positiv mit “Kauf”. Fünf weitere Experten vergeben das Rating...