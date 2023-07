Hochtief: Analysten sehen Potenzial bei 85,17 EUR - Kursziel um -5,79% höher als der aktuelle Wert

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

Die Aktie von Hochtief präsentiert sich auf dem Finanzmarkt in einer starken Verfassung. So konnte sie gestern eine Kursentwicklung von +2,20% verzeichnen und in den vergangenen fünf Handelstagen sogar +13,43%. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie momentan unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 85,17 EUR hat – das entspricht einem Potenzial von -5,79%.

Das Guru-Rating liegt unverändert bei 3,75 nach 3,75. Von allen befragten Analysten empfehlen derzeit zwei die Aktie zum Kauf und fünf weitere bewerten sie optimistisch mit “Kauf”. Fünf Experten halten ihre Position neutral. Insgesamt ist damit noch über die Hälfte aller Analysteneinschätzungen (58,33%) positiv.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die aktuelle Kursentwicklung spricht für Hochtief. Das Unternehmen zeigt Potential für zukünftige...