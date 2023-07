Hochtief: Analysten sehen Potenzial bei 85,17 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

Am 27.07.2023 konnte Hochtief mit einem Plus von +1,92% den Markt überraschen und die vergangene Woche insgesamt mit einer Kurssteigerung von +13,11% abschließen. Doch was ist der Grund für diese Entwicklung?

Analysten sind der Meinung, dass die Aktie momentan unterbewertet ist und das wahre Kursziel bei 85,17 EUR liegt – ein Potenzial von -5,52%. Die Einschätzung teilen jedoch nicht alle Experten.

Während zwei Analysten die Aktie als “starken Kauf” bewerten, empfehlen fünf weitere Investoren den Einstieg in Form eines “Kauf”-Ratings. Fünf weitere Experten halten sich neutral (“halten”).

Das Guru-Rating hat sich seit dem letzten Update nicht verändert und beträgt weiterhin 3,75.

Fazit: Mit Blick auf das durchschnittliche Kursziel sowie das überwiegend positive Rating lässt sich sagen, dass Hochtief trotz des jüngsten...