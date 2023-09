Hochtief: Analysten sehen Potential für die Aktie - Kursziel bei 85,17 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete Hochtief am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von +1,63%, was sich in den vergangenen fünf Handelstagen zu einem Anstieg von +1,22% summiert. Dies lässt darauf schließen, dass der Markt momentan relativ optimistisch ist.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für Hochtief bei 85,17 EUR und könnte Investoren somit ein Potenzial von -14,40% eröffnen. Allerdings sind nicht alle Experten derselben Meinung nach der jüngsten positiven Trendentwicklung der Aktie.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt raten zwei Analysten zum Kauf der Aktie und fünf weitere bewerten sie als “Kauf”. Die Bewertung “Halten” wurde von fünf weiteren Experten vergeben. Insgesamt sehen also etwa +58,33% aller Analysten noch Potential für Hochtiefs Aktienkurs.

Als zusätzlich positive Einschätzung kommt das aktuelle...