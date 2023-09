Hochtief: Analysten sehen Kursziel bei 85,17 EUR - Aktie unterbewertet

Die Aktie von Hochtief verlor gestern an der Börse 0,92%. In den vergangenen Handelstagen fielen die Ergebnisse ebenfalls aus. Die Stimmung am Markt ist neutral.

Allerdings sind Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kursziel von Hochtief bei 85,17 EUR liegt. Dies impliziert ein Kursrisiko für Investoren von -12,38%. Nicht alle Analysten teilen diese Ansicht nach den jüngsten Entwicklungen mit einem neutralen Trend.

2 Analysten empfehlen einen starken Kauf und weitere 5 sprechen sich optimistisch für die Hochtief-Aktie aus (Rating “Kauf”). Von insgesamt 12 Experten beurteilen jedoch auch einige das Papier als “halten”. Das Guru-Rating wurde zuletzt auf eine Bewertung von durchschnittlich 3,75 angehoben.

