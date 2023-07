Hochtief: Analysten sehen Kursziel bei 85,17 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

Die Hochtief-Aktie wird von Bankanalysten derzeit nicht richtig bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +5,74% vom aktuellen Kurs entfernt.

• Am 20.07.2023 legte die Aktie um +0,56% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 85,17 EUR

• Aktuell sind 58,33% der Analysten optimistisch gestimmt

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte Hochtief eine positive Entwicklung verzeichnen und erreichte ein Plus von +1,64%. Die Stimmung am Markt scheint dementsprechend relativ optimistisch zu sein.

Das Kurspotenzial für Investoren könnte sich laut Durchschnittswert der Bankanalysten auf +5,74% belaufen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell setzen zwei Analysten auf einen starken Kauf und weitere fünf raten zum Kauf der Aktie. Fünf weitere Experten positionieren sich neutral...