Hochtief: Analysten sehen Aktie unterbewertet - Kursziel 82,62 EUR

Die Hochtief-Aktie ist laut Experten derzeit nicht angemessen bewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt um +4,85% über dem aktuellen Wert.

• Am 3. Juli 2023 fiel die Hochtief-Aktie um -0,13%

• Das Kursziel von Hochtief beträgt 82,62 EUR

• Guru-Rating für Hochtief jetzt bei 3,75 nach zuvor ebenfalls 3,75

Gestern verzeichnete Hochtief an der Börse eine negative Entwicklung von -0,13%. Dies führt zu einem Gesamtergebnis von +0,64% in den vergangenen fünf Handelstagen und somit einer vollständigen Woche im Handel. Der Markt scheint also derzeit relativ neutral gestimmt zu sein.

Obwohl die Analysten in den Bankhäusern diese Entwicklung nicht unbedingt erwartet haben dürften, ist ihre Stimmung eindeutig: Laut Durchschnittsberechnungen hat die Aktie mittelfristig ein Ziel-Kurspotential von 82,62 EUR. Wenn dies zutrifft würde sich...