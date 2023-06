Hochtief: Analysten prognostizieren Kursziel von 82,62 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

Nach Einschätzung von Experten ist die Aktie von Hochtief aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 82,62 EUR und bietet damit ein Potenzial für Investoren in Höhe von +4,32%. Trotz einer positiven jüngsten Kursentwicklung teilen jedoch nicht alle Experten diese Ansicht.

• Hochtief verzeichnet -1,00% am Finanzmarkt

• Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage summierten sich auf +2,00%

• Aktuell gibt es 2 starke Kaufempfehlungen und insgesamt +58,33% optimistische Analysteneinschätzungen

Am gestrigen Börsentag verlor die Hochtief-Aktie an Wert und verzeichnete einen Rückgang um -1,00%. Die gesamten Ergebnisse der letzten Handelswoche waren jedoch mit einem Plus von +2,00% relativ stabil. Insgesamt sind zwei Analysten davon überzeugt, dass es sich bei dem Unternehmen um einen starken Kauf...