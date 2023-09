Hochtief: Aktuelle Unterbewertung um -12,29%? Kursziel bei 85,17 EUR

Die gestrige Kursentwicklung von Hochtief an der Börse zeigte ein Minus von -1,37%. In den letzten fünf Handelstagen konnte sich jedoch eine positive Stimmung am Markt entwickeln mit einem Gesamtplus von +0,41%.

Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel für die Hochtief-Aktie bei 85,17 EUR liegt. Dies entspricht einer potentiellen Unterbewertung von -12,29%. Allerdings ist nicht jeder Analyst dieser Meinung angesichts des bisher neutralen Trends.

Während zwei Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und fünf weitere sie optimistisch bewerten (“Kauf”), bleiben fünf Analysten eher neutral und vergeben “halten”. Das Verhältnis zwischen Optimisten und neutrale Bewerter liegt damit bei +58,33%.

Der Guru-Rating Indikator hat ebenfalls eine Bewertungsverbesserung erfahren und steht nun...