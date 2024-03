Hochtief Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Aktie von Hochtief wird von fundamentalen und technischen Analysen als vielversprechend eingestuft. Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie als unterbewertet betrachtet, da das KGV mit 15,02 insgesamt 55 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauwesen", der bei 33,35 liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" aus Sicht der fundamentalen Analyse.

In der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) der Hochtief Aktie einen überverkauften Wert von 29,52, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein neutraler Wert von 36, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich damit eine Einstufung als "Gut" basierend auf dem RSI.

Im Branchenvergleich erzielte Hochtief in den letzten 12 Monaten eine Performance von 77,82 Prozent, was einer Outperformance von +71,68 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance von Hochtief mit 72,88 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen ebenfalls ein Überwiegen von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.