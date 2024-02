Hochtief Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Baukonzern Hochtief schüttet derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Bauwesenbranche. Mit 3,98 % im Vergleich zu 3,11 % beträgt der Unterschied lediglich 0,87 Prozentpunkte. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Hochtief-Aktie die Einstufung "Neutral".

In den letzten 12 Monaten erzielte Hochtief eine beachtliche Performance von 77,82 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Bauwesenbranche im Durchschnitt um 6,32 Prozent, was bedeutet, dass Hochtief im Branchenvergleich eine Outperformance von +71,49 Prozent erzielt hat. Auch im Industrie-Sektor konnte Hochtief mit einer Rendite von 4,88 Prozent im letzten Jahr um 72,94 Prozent über dem Durchschnittswert liegen. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Hochtief liegt der RSI7 bei 25,2 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,37, was bedeutet, dass Hochtief weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt erhält das Hochtief-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hochtief liegt bei 15, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 33,77 deutlich niedriger ist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist Hochtief damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.