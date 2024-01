Hochtief Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktienkursen. Der RSI betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Aktuell zeigt der RSI für Hochtief einen Wert von 8,6, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 40, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 108 EUR der Hochtief-Aktie um +7,49 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, so liegt die Distanz zum GD200 bei +20,15 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie aus charttechnischer Sicht führt.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Hochtief weist ein KGV von 15,94 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 31,58, wodurch die Aktie als unterbewertet eingestuft wird.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Hochtief-Aktie mit 96,49 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor um mehr als 90 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 7,79 Prozent aufweist, liegt die Aktie mit 88,7 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.