Hochtief Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Hochtief wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt im Bauwesen betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 14,69, was einem Abstand von 53 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,47 entspricht. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Hochtief eine Performance von 90,45 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Bauwesen-Branche im Durchschnitt um 8,19 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +82,26 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor mit einer mittleren Rendite von 6,97 Prozent lag Hochtief um 83,49 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der Hochtief-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 19, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und eine "Gut"-Bewertung ergibt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 42,96, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Hochtief.

Hochtief schüttet nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauwesen, mit einem Unterschied von 0,83 Prozentpunkten (3,98 % gegenüber 3,14 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".