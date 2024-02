Hochtief Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Dividendenrendite von Hochtief beträgt aktuell 3,98 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs, was nur leicht unter dem Mittelwert von 4,54 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse der Hochtief-Aktie zeigt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen Wert von 91,44 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 99,75 EUR liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 102,66 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Hochtief basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz um Hochtief haben sich in den letzten Wochen deutlich in Richtung Negativität verändert. Da negative Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Schlecht". Die Anzahl der Diskussionen hat keine signifikanten Unterschiede gezeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Hochtief für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat Hochtief im vergangenen Jahr eine Rendite von 96,49 Prozent erzielt, was 91,47 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Bauwesen" beträgt 5,43 Prozent, und Hochtief liegt aktuell 91,06 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".