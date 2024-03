Hochtief Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?"

Die Analyse von Experten zeigt, dass die Aktie von Hochtief derzeit unterbewertet ist. Das wahre Kursziel wird auf 105,67 EUR geschätzt, was einem Potenzial von -4,02% im Vergleich zum aktuellen Kurs entspricht. Trotzdem verzeichnete Hochtief am 01.03.2024 einen Anstieg um +0,73%. Dies fügt sich in eine positive Kursentwicklung der letzten fünf Handelstage ein, die einen Gesamtanstieg von +5,46% erzielte und somit auf eine relative Marktoptimismus hinweist.

Die Bankanalysten erwarten, dass die Aktie mittelfristig das Kursziel von 105,67 EUR erreichen wird. Dies würde Investoren ein Potenzial von -4,02% bieten, sofern sich die Prognosen bewahrheiten. Allerdings gibt es unterschiedliche Einschätzungen unter den Analysten. Während 2 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen, sehen 4 weitere Analysten sie als kaufenswert an. 6 Experten halten eine neutrale Position, während 1 Experte sogar einen sofortigen Verkauf empfiehlt.

Trotz dieser Meinungsverschiedenheiten sind insgesamt immerhin 46,15% der Analysten noch optimistisch gestimmt. Diese positive Einschätzung wird durch das “Guru-Rating” unterstützt, das zuvor auf dem Niveau “Guru-Rating ALT” lag.

Insgesamt lässt die Analyse erkennen, dass die Hochtief-Aktie trotz ihrer aktuellen Unterbewertung Potenzial aufweist. Die uneinheitlichen Einschätzungen der Analysten verweisen darauf, dass Investoren ihre eigenen Risiko- und Renditeerwartungen sorgfältig abwägen sollten, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

