Hochtief Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Hochtief-Aktie befindet sich derzeit in einer guten Position, sowohl technisch als auch fundamental gesehen. Der gleitende Durchschnittskurs beträgt 93,71 EUR, während der aktuelle Kurs bei 106,6 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +13,76 Prozent über dem GD200 gehandelt wird, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 102,66 EUR, was einem Abstand von +3,84 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Im Bereich der fundamentalen Analyse zeigt sich Hochtief ebenfalls von seiner guten Seite. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 15,02, was im Vergleich zum Branchen-KGV von 33,88 deutlich günstiger ist. Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor konnte Hochtief im vergangenen Jahr eine Rendite von 77,82 Prozent erzielen, was 72,91 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich schneidet die Aktie gut ab, mit einer jährlichen Rendite von 71,6 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Hochtief mit einer Ausschüttung von 3,98 % nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,1 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".