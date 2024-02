Hochtief Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Relative Strength Index (RSI) für Hochtief liegt bei 55,26, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung als "Neutral" in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Hochtief eine Rendite von 3,98 % aus, was 0,86 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,12 %. Dies führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral".

Im fundamentalen Vergleich wird Hochtief als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 15,02 liegt, was einen Abstand von 53 Prozent zum Branchen-KGV von 31,82 ergibt. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Hochtief in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 77,82 Prozent erzielt, was deutlich über der durchschnittlichen Rendite von 3,55 Prozent in der "Bauwesen"-Branche liegt. Auch hier erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Indikatoren eine neutrale bis positive Bewertung für Hochtief in Bezug auf den RSI, die Dividende, die fundamentale Bewertung und den Branchenvergleich der Aktienkurse.