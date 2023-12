Hochtief Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Hochtief: Analyse von Sentiment, Relative Strength Index, technischer Analyse und Dividende

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich bei Hochtief über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität beobachten. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Hochtief in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 46,43 Punkten, was bedeutet, dass die Hochtief-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (RSI25) zeigt, dass Hochtief weder überkauft noch -verkauft ist und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Somit erhält Hochtief eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Bei der technischen Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Hochtief-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Wert von 87,98 EUR. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darüber (Unterschied +14,23 Prozent), was die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine Bewertung als "Neutral", da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (+2,21 Prozent). In Summe wird die Hochtief-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende weist Hochtief derzeit eine Dividendenrendite von 4,37 % aus, was höher ist als der Branchendurchschnitt ("Bauwesen") von 3,2 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,17 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Sollten Hochtief Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Hochtief jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Hochtief-Analyse.

Hochtief: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...