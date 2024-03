Hochtief Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Der Aktienkurs von Hochtief hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 58,9 Prozent verzeichnet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt nur um 12,41 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Hochtief eine Outperformance von +46,49 Prozent erzielt hat. Auch im "Industrie"-Sektor hat Hochtief mit einer Rendite von 9,16 Prozent im letzten Jahr um 49,73 Prozent über dem Branchendurchschnitt gelegen. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse von Hochtief, dass sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird der Aktie eine "Neutral"-Bewertung zugeschrieben. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Hochtief aktuell bei 28,81 liegt, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und daher mit "Gut" bewertet wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 39, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI daher mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Hochtief-Aktie zeigt, dass der aktuelle Wert von 96,17 EUR deutlich über dem letzten Schlusskurs von 107,2 EUR liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs von 104,28 EUR nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Hochtief-Aktie in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.