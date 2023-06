Hochtief Aktie: Potenzial von +4,52% - Kursziel bei 82,62 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

Die Hochtief Aktie wird derzeit nach Ansicht von Analysten am Markt unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 82,62 EUR und somit um +4,52% über dem aktuellen Kurs.

• Am 19.06.2023 verzeichnete die Hochtief Aktie eine Performance von -0,32%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,75

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +58,33%

Am vergangenen Handelstag fiel die Hochtief Aktie um -0,32%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich ein Verlust in Höhe von -2,23%. Die Marktentwicklung zeigt sich daher momentan eher pessimistisch.

Das durchschnittliche Kursziel für die Hochtief Aktie liegt bei 82,62 EUR. Sollten die Bankanalysten damit Recht behalten bieten sich Investoren aktuell Chancen auf einen Wertanstieg in Höhe von +4,52%.

Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung angesichts des schwachen...