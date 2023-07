Hochtief-Aktie: Potenzial für Anleger am Finanzmarkt

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

Die Aktie von Hochtief hat in der vergangenen Woche einen schwachen Trend gezeigt und verzeichnete eine Kursentwicklung von -2,27%. Am gestrigen Tag gab es einen weiteren Rückgang um -0,19%. Doch laut Analysten ist die Aktie aktuell nicht richtig bewertet und bietet Investoren ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +10,04%.

• Hochtief: Kursziel bei 85,17 EUR

• Guru-Rating liegt nun bei 3,75 nach zuvor 3,75

• Optimistische Einschätzung der Mehrheit der Analysten (+58,33%)

Das durchschnittliche Kursziel für Hochtief beträgt aktuell 85,17 EUR. Zwei Analysten sehen die Aktie als starken Kauf an. Fünf Experten sind optimistisch gestimmt und empfehlen den Kauf der Aktie. Weitere fünf haben eine neutrale Positionierung eingenommen und raten dazu die Anteile zu halten.

Der Großteil der Analystengemeinde ist also noch immer...