Hochtief Aktie: Potenzial für +7,37% - Kursziel bei 82,62 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

Die gestrige Kursentwicklung von Hochtief am Finanzmarkt betrug +2,33%, was zu einer Gesamtrendite von +0,20% in der letzten Handelswoche führt. Analysten sehen jedoch ein noch größeres Potenzial aufgrund einer falschen Bewertung der Aktie.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel beträgt 82,62 EUR mit einem potenziellen Anstieg von +7,37%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und teilen diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends der jüngsten Kursentwicklungen nicht.

Ein starker Kauf wird von zwei Analysten empfohlen. Fünf weitere haben die Hochtief-Aktien als “Kauf” bewertet. Fünf Experten schlagen eine “halten”-Bewertung vor.

Der Anteil optimistischer Analysten liegt demnach bei +58,33%.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,75.