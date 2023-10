Hochtief: Aktie mit Potenzial - Kursziel von 85,17 EUR

Die Hochtief-Aktie wird nach Ansicht von Analysten gegenwärtig nicht adäquat bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 85,17 EUR und somit um -9,83% unter dem aktuellen Kurs.

• Am 05.10.2023 könnte die Aktie einen Anstieg um +2,33% verzeichnen

• Durchschnittliches Guru-Rating für Hochtief beträgt unverändert 3,42

Gestern konnte die Hochtief AG an der Börse ein Plus von +2,33% verbuchen. Damit belaufen sich die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage – also einer vollständigen Handelswoche – auf -2,02%. Der Markt scheint aktuell relativ pessimistisch eingestellt zu sein.

Ob es in den Bankhäusern eine solch positive Entwicklung erwartet wurde? Die Stimmung jedenfalls ist eindeutig.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Hochtief lautet aktuell auf 85,17 EUR.

Im Schnitt sind sich die Bankanalysten einig darin: Die Aktie...