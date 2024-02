Hochtief Aktie: Nächster Hammer kommt!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ betrachtet wird. Der RSI von Hochtief liegt bei 51,06, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 62,39 ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamtbewertung daher als "neutral" eingestuft.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Industrie" zeigt sich, dass Hochtief mit einer Rendite von 77,82 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 6,06 Prozent liegt. In der Kategorie "Bauwesen" erhält das Unternehmen daher ein "Gut"-Rating aufgrund seiner sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr.

Das Dividendenverhältnis von Hochtief zum Aktienkurs liegt aktuell bei 3, was eine positive Differenz von +0,87 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Die Dividendenpolitik wird daher von Analysten als "neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Gut" eingestuft, da statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben haben. In den letzten zwei Wochen wurden 2 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation verzeichnet.