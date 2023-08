Hochtief Aktie: Kursziel bei 85,17 EUR – Analysten sind optimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

Die Hochtief Aktie wurde von Bankanalysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel der Aktie beträgt 85,17 EUR und liegt somit um -4,30% vom aktuellen Kurs entfernt.

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Hochtief eine positive Entwicklung von +0,56%. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg die Aktie um insgesamt +2,30%, was auf eine eher optimistische Stimmung am Markt hinweist.

Von insgesamt 12 Analysten empfehlen zwei die Aktie als starken Kauf. Weitere fünf bewerten sie als Kauf und fünf weitere halten sie für neutral. Das Guru-Rating ist nun bei 3,75 nach zuvor ebenfalls 3,75 gelegen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Hochtief-Aktien sind laut Analyse-Einschätzung aktuell kaufenswert mit einem positiven Trend-Indikator “Guru-Rating”.