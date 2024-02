Hochtief Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die technische Analyse von Hochtief-Aktien zeigt, dass sie sich derzeit in einem Aufwärtstrend befinden. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 92,78 EUR, was 8,32 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 100,5 EUR liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 102,4 EUR, was nur 1,86 Prozent unter dem letzten Schlusskurs liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Hochtief basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger neutral gegenüber Hochtief eingestellt sind, wobei die Diskussion in den letzten Tagen überwiegend positiv war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Es gab auch mehr Kauf- als Verkaufssignale, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Hochtief nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bauwesen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Fundamental gesehen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hochtief mit einem Wert von 15,02 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 32, was die Aktie als "günstig" kennzeichnet. Daher erhält sie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.