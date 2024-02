Hochtief Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Derzeit bewertet eine technische und fundamentale Analyse die Aktie von Hochtief als unterbewertet mit guten Handelsmöglichkeiten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 15, was bedeutet, dass die Börse 15,02 Euro für jeden Euro Gewinn von Hochtief zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Bauindustrie ist dies eine Unterbewertung um 53 Prozent. Der Durchschnittswert in dieser Branche liegt derzeit bei 31, was die Unterbewertung von Hochtief weiter bestätigt.

In Bezug auf die technische Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Hochtief den Wert von 92,66 EUR erreicht, während der Aktienkurs bei 102,2 EUR liegt. Dies stellt eine positive Differenz von +10,3 Prozent zum GD200 dar, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Demgegenüber liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 102,42 EUR, was eine Distanz von -0,21 Prozent zur Aktie bedeutet und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Hochtief derzeit bei 3 liegt. Dies bedeutet eine positive Differenz von +0,87 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt anderer Unternehmen in der Bauindustrie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird Hochtief daher von Analysten als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten beiden Wochen als eher neutral. Es wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Insgesamt lässt sich also sagen, dass sowohl die fundamentale als auch die technische Analyse die Hochtief-Aktie als unterbewertet und als gute Investitionsmöglichkeit einschätzen.

