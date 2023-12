Hochtief Aktie: Gigantischer Hammer!

Hochtief-Aktie erhält "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis

Die Hochtief-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,74 gehandelt, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,45 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Bewertung erhält.

Hinsichtlich der Dividende weist Hochtief mit einer Ausschüttung von 4,37 % ebenfalls eine höhere Bewertung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauwesen (3,17 %) auf. Die Differenz von 1,2 Prozentpunkten führt zu einer positiven Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hochtief weist kaum Schwankungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hochtief-Aktie zeigt weder überkaufte noch -verkaufte Signale, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit erhält die Aktie auch auf Basis des RSI eine neutrale Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Hochtief-Aktie auf Grundlage der fundamentalen, Dividenden-, Sentiments- und RSI-Kriterien.