Hochtief Aktie: Es gibt was neues!

Die Dividendenrendite für Hochtief beträgt derzeit 3,98 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 4,54 Prozent liegt. Aufgrund dieser Zahl erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt die kurzfristige Bewertung der Hochtief-Aktie einen Wert von 77,59 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist. Daher erhält sie ein "Schlecht"-Rating. Auf der 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung zu Hochtief auf sozialen Plattformen ist neutral, und auch die Themen, die von den Nutzern diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Einstufung. Zudem ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Gut"-Bewertung, was darauf hindeutet, dass die Stimmung rund um Hochtief insgesamt positiv ist.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs (GD200) mit 95,15 EUR angegeben, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 103,6 EUR liegt, was einer Abweichung von +8,88 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 103,76 EUR, was einer Abweichung von -0,15 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.