Hochtief Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hochtief beträgt derzeit 15, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Bauindustrie als unterbewertet angesehen werden kann. Dies ergibt eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer weiteren positiven Einschätzung der Aktie führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen ein Überwiegen von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. In Bezug auf die Dividende hat Hochtief eine positive Differenz von +0,87 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen, was zu einer neutralen Bewertung durch unsere Analysten führt. Die Stimmungslage und der Buzz um das Unternehmen haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Hochtief daher eine neutrale Bewertung in Bezug auf diese Stufe.

