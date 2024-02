Hochtief Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Hochtief liegt aktuell bei einem RSI von 76,99 Punkten auf 7-Tage-Basis, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Für den RSI auf 25-Tage-Basis wird Hochtief hingegen als neutral eingestuft. Insgesamt erhält das Hochtief-Wertpapier daher eine "Schlecht"-Bewertung für den RSI.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hochtief mit 15,94 unter dem Branchendurchschnitt, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Somit erhält Hochtief eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Bei der Dividendenrendite liegt Hochtief mit 3,98 Prozent leicht über dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den sozialen Medien wurde Hochtief in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, und auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Schlecht", obwohl auch einige positive Signale herausgefiltert wurden. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.