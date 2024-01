Hochtief Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Hochtief-Aktie unterbewertet im Vergleich zur Branche

Hochtief wird im Vergleich zum Durchschnitt der Bauindustrie als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 14,69 und liegt damit 53 Prozent unter dem Branchen-KGV von 31,47. Auf dieser fundamentalen Grundlage wird die Aktie daher mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

In den letzten 12 Monaten erzielte Hochtief eine Performance von 90,45 Prozent, während ähnliche Aktien in der Bauindustrie im Durchschnitt um 8,19 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +82,26 Prozent im Branchenvergleich für Hochtief. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,97 Prozent erzielte, liegt Hochtief sogar um 83,49 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Hochtief in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Hochtief nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Bauindustrie (3,98 % gegenüber 3,14 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Das Stimmungsbild rund um die Hochtief-Aktie wird anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. In diesem Zusammenhang wurde die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität als mittel eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung rund um die Aktie führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung für Hochtief kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Hochtief in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".