Hochtief Aktie: Die Bären zittern!

Hochtief-Aktie mit attraktiver Dividendenrendite und positiver Branchenvergleich

Die Hochtief-Aktie bietet Anlegern mit einer Dividendenrendite von 4,37 Prozent eine lukrative Investitionsmöglichkeit, die 1,12 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut" durch die Redaktion.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Hochtief-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI liegt bei 75 und der RSI25 bei 44,38, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet.

In einem Branchenvergleich erzielte die Hochtief-Aktie in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 92,73 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +88,74 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche und eine Überperformance von 89,81 Prozent im Vergleich zum "Industrie"-Sektor. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Hochtief-Aktie von 99,6 EUR ein positives Signal von +14,21 Prozent Entfernung vom GD200 (87,21 EUR) aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 97,76 EUR, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Hochtief-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.