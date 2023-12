Hochtief Aktie: Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Aktie von Hochtief wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen, was bedeutet, dass das wahre Kursziel noch nicht erreicht wurde. Aktuell liegt das Kursziel bei 98,94 EUR, was einer Abweichung von -1,65% vom aktuellen Kurs entspricht.

Kursentwicklung und Markteinschätzung

Am 28.12.2023 verzeichnete Hochtief eine Kursentwicklung von +0,10% am Finanzmarkt. In den letzten fünf Handelstagen und damit einer vollständigen Handelswoche betrug die Gesamtentwicklung +0,20%. Dies deutet darauf [...] Hier weiterlesen