Hochtief Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Aktie von Hochtief wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, da das wahre Kursziel etwa +1,22% über dem aktuellen Kurs liegt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 26.02.2024 verzeichnete Hochtief eine Kursentwicklung von -0,10%. In den letzten fünf Handelstagen stieg der Kurs jedoch um +4,82%, was auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Kursziel und Analysteneinschätzung

Das aktuelle Kursziel von Hochtief liegt bei 105,67 EUR, so die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten. Dies impliziert ein Kurspotenzial von +1,22%. Obwohl die kürzliche positive Kursentwicklung diesen Einschätzungen widerspricht, sind nicht alle Analysten von einem solchen Szenario überzeugt.

Guru-Rating und Analystenempfehlungen

Das Guru-Rating von Hochtief beträgt nun 2,57. Eine deutliche Mehrheit von 8 Experten bewertet die Aktie als “halten”, während 1 Analyst einen “Kauf” empfiehlt. Nur 3 Analysten sehen die Aktie als “Verkauf” und 2 Experten raten sogar zum sofortigen Verkauf.

Fazit

Trotz gemischter Einschätzungen der Analysten zeigen sich weiterhin +7,14% der Analysten optimistisch in Bezug auf die Aktie von Hochtief. Diese positive Einschätzung wird durch das Guru-Rating zusätzlich unterstützt, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Die Hochtief-Aktie ist also Gegenstand verschiedener Meinungen und Einschätzungen, was die Dynamik des Finanzmarktes widerspiegelt und Investoren unterschiedliche Handlungsoptionen aufzeigt.

