Hochtief Aktie: Analysten sehen Potenzial für Kursanstieg - Kursziel 85,17 EUR

Die gestrige Kursentwicklung von Hochtief an der Börse konnte mit einem Plus von 1,97% überzeugen. In den vergangenen fünf Handelstagen gab es eine positive Entwicklung um insgesamt 1,39%, was die Marktstimmung optimistisch aussehen lässt.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 85,17 EUR und damit um -13,49% vom aktuellen Kurs entfernt. Zwei Analysten sind sehr optimistisch eingestellt und empfehlen die Aktie als starken Kauf. Fünf Experten teilen diese Einschätzung und raten zum Kauf. Die Mehrheit von fünf weiteren Analysten ist neutral eingestuft und rät zum Halten der Aktie.

Insgesamt zeigt sich ein positives Bild mit einem Guru-Rating von nunmehr 3,75 nach zuvor bereits hoher Bewertung (Guru-Rating ALT). Der Anteil der zumindest noch optimistischen Bankanalysten liegt dabei bei +58,33%.