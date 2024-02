Hochtief Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Aktie von Hochtief wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, und das wahre Kursziel liegt etwa -0,81% unter dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 19.02.2024 verzeichnete die Hochtief-Aktie am Finanzmarkt einen Rückgang um -0,65%. Dies fügt sich in eine insgesamt positive Entwicklung der letzten fünf Handelstage mit einem Anstieg um +1,53% ein. Dies deutet darauf hin, dass der Markt derzeit relativ optimistisch ist.

Analystenmeinungen

Die Bankanalysten sehen das mittelfristige Kursziel für die Hochtief-Aktie bei 98,94 EUR. Einige Experten sind jedoch aufgrund des aktuellen positiven Trends optimistischer und bewerten die Aktie als “Kauf”. Andere Analysten bleiben neutral und empfehlen, die Aktie zu “halten”. Es gibt jedoch auch Stimmen, die die Aktie als “Verkauf” oder sogar als “sofortigen Verkauf” einschätzen.

Guru-Rating

Das Guru-Rating von Hochtief liegt nun bei 2,57 nach zuvor “Guru-Rating ALT”.

Insgesamt sind also trotz einiger optimistischer Einschätzungen auch skeptische Stimmen zu hören, was sich in einem Anteil von +7,14% der Analysten zeigt, die immer noch optimistisch sind.

Die positive Einschätzung der Aktie wird durch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” ergänzt, das zuvor auf einem anderen Niveau gelegen hat.

Insgesamt zeigen die aktuellen Entwicklungen und Meinungen, dass die Hochtief-Aktie kontrovers bewertet wird und Investoren gut beraten sind, die verschiedenen Meinungen der Analysten sorgfältig zu prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

