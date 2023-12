Hochschild Mining Aktie: Was kann da noch kommen?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Kürzlich stand auch die Aktie von Hochschild Mining im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Hochschild Mining. Dies führte insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

In puncto fundamentaler Analyse wird Hochschild Mining im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) als überbewertet eingestuft. Die Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 844,95 gehandelt, was einem Abstand von 2157 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 37,44 entspricht. Daher resultiert auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Bei Hochschild Mining liegt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 61,33 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 55,72), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich Aktienkurs erzielte Hochschild Mining in den letzten 12 Monaten eine Performance von 56,53 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -20,56 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +77,09 Prozent im Branchenvergleich für Hochschild Mining. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Hochschild Mining ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.