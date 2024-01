Hochschild Mining Aktie: Es wird konkret!

Die Aktie von Hochschild Mining wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 844,95, was insgesamt 2202 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau" mit einem Wert von 36,71. Daher erhält die Aktie gemäß der fundamentalen Analyse die Bewertung "Schlecht".

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 5 positive Einschätzungen für Hochschild Mining abgegeben, während das Rating "Neutral" und "Schlecht" jeweils 0 Mal vergeben wurde. Langfristig erhält die Aktie daher das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Im vergangenen Monat gab es 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut" einstuft. Die Analysten erwarten zudem eine Entwicklung von 13057,89 Prozent und vergeben ein mittleres Kursziel von 135 GBP, was ebenfalls als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" erzielte die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 9,48 Prozent, was 26,13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -16,65 Prozent, wobei Hochschild Mining derzeit 26,13 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 8,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Hochschild Mining-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion.