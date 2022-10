Hochrechnungen: FDP in Niedersachsen unter fünf Prozent

HANNOVER (dpa-AFX) - Die FDP ist nach der Landtagswahl in Niedersachsen in Hochrechnungen von ARD und ZDF am Sonntagabend unter die Fünfprozenthürde gerutscht. Beide Sender sahen die Liberalen in Hochrechnungen gegen 20.00 Uhr bei 4,9 Prozent - und damit nicht im Landtag vertreten. Zuvor hatten beide Sender die FDP bei 5,0 Prozent gesehen.

Die ARD-Hochrechnung ergab für die übrigen Parteien: SPD 33,2 Prozent, CDU 28,1, Grüne 14,5, und AfD 11,2. Beim ZDF sah es so aus: SPD 33,2 Prozent, CDU 28,0, Grüne 14,4 und AfD 11,3. Die Linke ist nach beiden Hochrechnungen nicht im Landtag vertreten./vsr/DP/he