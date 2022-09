Hochleistungs-Elektromotorrad DC100 von Davinci Motor feiert Debüt in Zibo, China

Zibo, China (ots/PRNewswire) -Kürzlich lief die Kleinserie des Hochleistungs-Elektromotorrads DC100 von Davinci Motor in Zibo, China, vom Band und läutete damit einen Neuanfang und neue Energie für die Motorradindustrie ein. Das teilte das Informationsbüro der Volksregierung der chinesischen Stadt Zibo mit.Das DC100 steht seinem benzinbetriebenen 1.000-ccm-Pendant in Sachen Leistung in nichts nach, was sich in den hervorragenden technischen Daten widerspiegelt: Beschleunigung von null auf 100 km/h in etwa 3 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h, Spitzenleistung von 100 kW und maximales Drehmoment von 850 Nm. Darüber hinaus wurde das DC100 auf der Grundlage der so genannten New Energy Vehicles (NEV) als Maßstab für Reichweite und Ladetechnik entwickelt und hebt die Branchenstandards für Elektromotorräder an. Das DC100 ist mit den L3 DC-Schnellladegeräten in den Vereinigten Staaten, Europa und China kompatibel, die eine vollständige Aufladung in etwa 30 Minuten ermöglichen.Das DC100 wurde nach einem Roboterkonzept entwickelt und ist in der Lage, Daten zu erfassen, zu berechnen und auszuführen. Während der Fahrt kann das DC100 genaue Informationen wie Umgebungstemperatur, Batterie- und Motortemperatur, Neigungswinkel, Fahrgeschwindigkeit, Radgeschwindigkeit und Straßenbedingungen verfolgen. Darüber hinaus kombiniert es diese Fahrzeug- und Umgebungsdaten sowie Benutzerbefehle, um sein Energiesystem präzise zu steuern. Um die Schwierigkeiten beim Fahren eines schweren Motorrads zu bewältigen, ist das DC100 mit verschiedenen Hilfsfunktionen ausgestattet, unter anderem einer Berganfahrhilfe und einer Bergabfahrhilfe, einem Rückfahrassistenten, einem kombinierten Bremssystem und einem Traktionskontrollsystem, die allesamt das Fahrerlebnis einfacher und sicherer machen. Das DC100 ist also ein zweirädriger dynamischer Roboter, sowohl in Bezug auf sein Aussehen als auch auf seine Leistung.Die intelligente Produktionsstätte von Davinci Motor, die sich in der Zibo Comprehensive Bonded Zone befindet, ist eine moderne Fabrik mit Fertigung nach Industrie 4.0-Maßstäben. Mit den IoT-Systemen werden digitalisierte und intelligente Abläufe in der Produktionslinie in Bezug auf Lieferung, Herstellung und Vertrieb ermöglicht, wodurch es einfach ist, schnelle, effiziente und personalisierte Angebote zu liefern. Darüber hinaus besteht die Endmontagelinie des DC100 aus mehr als 20 AGV-Robotern, die eine vollständig intelligente und flexible Produktion ermöglichen. Davinci Motor bewegt sich zusammen mit Zibo auf der weltweiten elektrischen Welle in Richtung Mobilität der Zukunft und wird die Branche der mit neuer Energie betriebenen Motorräder in eine neue Entwicklungsphase führen.Links zu Bildanhängen:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=429355Bildunterschrift: Hochleistungs-Elektromotorrad Davinci DC100Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=429357Bildunterschrift: Hochleistungs-Elektromotorrad Davinci DC100Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1898802/1_Davinci_DC100.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1898801/2_Davinci_DC100.jpgPressekontakt:Frau Zhang,Tel.: +86-10-63074558Original-Content von: The Information Office of Zibo Municipal People's Government, übermittelt durch news aktuell