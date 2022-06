Hochkarätiger Neuzugang bei MOONROC - Neuer Partner für den Bereich Transformations- und Restrukturierungsmanagement

München (ots) -Mit Wirkung zum 1. Juli 2022 wird Thomas Linnemann als neuer Partner die Führungsmannschaft von MOONROC verstärken.Als erfolgreicher Transformationsmanager, vor allem für Banken und Versicherungen, bringt Herr Linnemann führende strategische und operative Erfahrung aus komplexen Veränderungsvorhaben mit in seine neue Aufgabe ein. Bei MOONROC wird Thomas Linnemann zukünftig das Themengebiet Transformations- und Restrukturierungsmanagement über verschiedene Branchen hinweg verstärken.Vor seiner Tätigkeit bei MOONROC war Herr Linnemann in leitenden Funktionen bei PwC, IBM und der Norddeutschen Landesbank tätig. Zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten zählten die Leitung und Begleitung wesentlicher und großer Transformations- und Restrukturierungsprojekte. Zudem war er für Reorganisationen und Performancesteigerungen von Unternehmen sowie Geschäftsbereichen verantwortlich."Wir freuen uns sehr, mit Thomas Linnemann einen der führenden Experten im Bereich von Transformationsvorhaben für MOONROC gewonnen zu haben. Der Wandel und die strategische wie operative Weiterentwicklung von Unternehmen sind hochsensible Bereiche. Es ist ausgezeichnet, hier einen ausgewiesenen Experten mit der notwendigen operativen Erfahrung mit an Bord zu haben.", so Dr. Torsten Stuska, Managing Partner bei MOONROC.Ergänzend kommentiert Patrick Natus, Managing Partner bei MOONROC: "Wir werden von unseren Kunden mit hochstrategischen Fragen betraut. In diesem Umfeld ist es unerlässlich, mit allerhöchster Fachexpertise und dem größten Engagement die Weiterentwicklung unserer Kunden zu unterstützen. Thomas Linnemann passt perfekt in die Rolle des strategischen Beraters, fachlich unangefochten unter den Besten aber auch menschlich positiv, wertschätzend und respektvoll. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit."Informationen zu MOONROC:Als führende Managementberatung in den Branchen Financial Services, Versicherungen, Travel und Transport und Pharma, unterstützt MOONROC das Top-Management nationaler wie internationaler Konzerne in Fragen der Strategie, digitalen/agilen Transformation, Vertrieb, Operations, IT und M&A. Das Angebot reicht von der inhaltlichen Konzeption neuer differenzierender Strategien über die Transformation ganzer Unternehmen oder Unternehmensbereiche bis zur Umsetzung und professionellen Steuerung komplexer Programme. Die Berater/-innen von MOONROC zählen zu den führenden Experten/-innen in ihrem jeweiligen Fachgebiet.#WirgestaltenZukunft - lautet unser Firmencredo. Wir arbeiten dabei immer zu 100% im ehrlichen und aufrichtigen Kundeninteresse. Unser Ziel ist stets der nachhaltige Kundenerfolg, die grundlegende und wirkliche Verbesserung der Wettbewerbsposition unserer Kunden und die erfolgreiche Umsetzung der Projekte.Weitere Informationen finden Sie unter:www.moonroc.dehttps://www.linkedin.com/company/moonroc-advisory-partners-gmbhPressekontakt:Sophie EtscheidMOONROC Advisory GmbHSteinsdorfstraße 14 | 80538 München+49 (0) 151 42 20 29 20s.etscheid@moonroc.deOriginal-Content von: MOONROC Advisory Partners GmbH, übermittelt durch news aktuell