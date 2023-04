Hochgenuss: die größte Plattform für Kulinarik in der Natur

Villach (ots) -Auf der Online-Plattform „Hochgenuss“ von Österreichs Wanderdörfer finden Interessent:innen die größte Datenbank von Kulinarik in der Natur im deutschsprachigen Raum.April 2023 - Österreich ist reich an kulinarischen Erlebnissen, die in der Natur stattfinden, aber weitgehend unbekannt sind. Auf der Online-Plattform „Hochgenuss“ von Österreichs Wanderdörfer finden Interessent:innen seit 2022 neben Tipps fürs Genießen in der Natur ebenfalls den Hochgenuss-Guide, der mit über 130 entsprechenden Angeboten die inzwischen größte Datenbank von Kulinarik in der Natur im deutschsprachigen Raum ist.Egal ob herzhafte Suppe auf der urigen Hütte, Picknick am See oder das verdiente Gipfelbier: Essen und Genießen in der Natur schmeckt einfach besser. Und noch besser nach einer sportlichen Aktivität – vielleicht aus dem einfachen Grund, weil dieser Moment ein Gesamterlebnis für alle Sinne ist: warme Sonnenstrahlen auf der Haut, begleitet vom würzigen Duft der Almwiesen, der Stille lauschen und schon wird das Jausenbrot zum Haubengericht.Für aktive Genussmenschen, die sich gern kulinarisch verwöhnen2022 hat Österreichs Wanderdörfer, eine Kooperation aus über 40 Wanderregionen, mit der Kampagne „Hochgenuss“ eine Online-Plattform mit kuratierten kulinarischen Inspirationen und Erlebnissen in der Natur Österreichs erschaffen. Die Kampagne wendet sich an wandernde Genussmenschen, die auf der Suche nach den besten Kulinarik-Tipps in Verbindung mit einprägsamer Natur sind.„Wir geben mit dem Projekt eine Antwort auf aktuelle Freizeit- und Urlaubsbedürfnisse, die weiterhin im Vormarsch sind: der Wunsch nach Outdoor-Erlebnissen und sportlicher Aktivität in Kombination mit regionaler bzw. außergewöhnlicher Kulinarik“, so Wanderdörfer-Geschäftsführer Ulrich Andres.„Es ist faszinierend, wie aus zwei so ursprünglichen, einfachen Dingen, wie dem Essen und dem Wandern in der Natur, so einprägsame Momente entstehen können. Die Magie des Gehens und der Genuss passen einfach perfekt zusammen. Und unser Hochgenuss-Guide ist ein super Werkzeug, mit dem man solche Momente finden kann“, erzählt Andres.Die größte Datenbank für kulinarische Erlebnisse in der NaturAuf www.wanderdoerfer.at/hochgenuss (https://www.ots.at/redirect/wanderdoerfer6) finden Naturliebhaber:innen und Kulinarik-Interessierte neben Tipps und Tricks wie etwa die richtige Ernährung beim Wandern auch den Hochgenuss-Guide: „Unser Ziel war es, die größte regionsübergreifende Datenbank an Genuss-Tipps in der Natur aufzubauen. Und das haben wir geschafft”, so Andres. Der Online-Guide ist mit über 130 Angeboten die größte Datenbank an Kulinarik-Erlebnissen in der Natur im deutschsprachigen Raum. Über die kulinarische Suchmaschine und einen Mehrfach-Filter können spezifische Angebote in Österreich nach individuellen Vorlieben entdeckt werden.Die Vielfalt von Kulinarik„Wir zeigen mit der Kampagne, wie vielfältig Genuss in der Natur sein kann und vermitteln einen neuen Blickwinkel auf das Thema Kulinarik. Damit meinen wir genauso den Genuss am Berg und die außergewöhnlichsten Hütten, aber auch die Erlebnisse im Tal wie z. B. ein Brunch im Wald, eine Führung durchs Lavendelfeld oder Kochkurse unter freiem Himmel“, so Projektleiterin Monika Pripfl.7 Tipps für außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse in der Natur:1. Nassfeld: Original Kärntner Holzknecht Frigga https://oewds.at/nassfeld-frigga (https://oewds.at/nassfeld-frigga)2. Region Seefeld: Sundowner Picknick Seefelder Joch https://oewds.at/seefeld-picknick (https://oewds.at/seefeld-picknick)3. Hochkönig: Haubenküche meets Kräuteralmen https://oewds.at/hochkoenig-kraeuteralmen (https://oewds.at/hochkoenig-kraeuteralmen)4. Mittelkärnten: Weinlese und lange Schatten https://oewds.at/mittelkaernten-wein (https://oewds.at/mittelkaernten-wein)5. Großarltal: Hochgenuss im Tal der Almen https://oewds.at/grossarl-hochgenuss (https://oewds.at/grossarl-hochgenuss)6. Gastein: Kulinarischer Almspaziergang https://oewds.at/gastein-almspaziergang (https://oewds.at/gastein-almspaziergang)7. Waldviertel: Genussreise durchs Südliche Waldviertel https://oewds.at/waldviertel-genussreiseZur Presseaussendung (https://tao.canto.de/b/RBV1G)Der Hochgenuss-Guide Jetzt kulinarische Naturerlebnisse finden! (https://www.wanderdoerfer.at/hochgenuss/?utm_campaign=hochgenuss&utm_source=apa-ots&utm_medium=presse#hochgenussguide)Pressekontakt:Pressekontakt:Martin Maria Tändl, MA+43 (0) 4242 / 25 75 30 203martin.taendl@wanderdoerfer.atOriginal-Content von: Österreichs Wanderdörfer, übermittelt durch news aktuell