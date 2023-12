Hochdorf Holding Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Aktienkurs von Hochdorf hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,29 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um 3,08 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Hochdorf im Branchenvergleich eine Underperformance von -27,36 Prozent aufweist. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 23,85 Prozent im letzten Jahr, wobei Hochdorf um 48,13 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aus der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich für die Hochdorf-Aktie ein Durchschnitt von 20,51 CHF für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 15,5 CHF, was einem Unterschied von -24,43 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 17,86 CHF liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-13,21 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hochdorf-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Hinblick auf den weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigte die Aktie von Hochdorf eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung insgesamt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Hochdorf liegt bei 66,67 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass das Wertpapier überkauft ist und erhält daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Insgesamt erhält das Hochdorf-Wertpapier daher in allen genannten Bereichen ein "Schlecht"-Rating.