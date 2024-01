Hochdorf Holding Aktie: Füße still halten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hochdorf liegt mit 20,38 unter dem Branchendurchschnitt von 25, was bedeutet, dass die Aktie auf dem ersten Blick preisgünstiger erscheint. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher eine positive Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Hochdorf einen Wert von 0 Prozent auf, was 3,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Hochdorf bei 20,38 CHF verläuft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 15,1 CHF aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -25,91 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Signal.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Hochdorf festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion festgestellt werden, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Hochdorf daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Stufe.