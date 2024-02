Hochdorf Holding Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die Hochdorf-Aktie wird derzeit mit negativen Bewertungen in verschiedenen Kategorien der technischen Analyse eingestuft. Die 200-Tage-Linie liegt bei 19,32 CHF, was einen Abstand von -33,75 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 12,8 CHF bedeutet. Dies führt zu einer insgesamt "schlechten" Einstufung. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "schlechtes" Signal, da die Differenz bei -13,22 Prozent liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls negative Werte. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI weisen auf eine Überbewertung der Hochdorf-Aktie hin, was zu einer weiteren "schlechten" Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Hochdorf mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,64 Prozent, was zu einer weiteren "schlechten" Bewertung in dieser Kategorie führt.

Auch im Branchenvergleich schneidet Hochdorf negativ ab. Mit einer Performance von -26,89 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnittswert von 1,49 Prozent für ähnliche Aktien aus der Nahrungsmittelbranche. Auch im Vergleich zum Verbrauchsgütersektor zeigt sich eine Unterperformance von 46,42 Prozent.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung für die Hochdorf-Aktie aufgrund verschiedener Indikatoren in der technischen Analyse.