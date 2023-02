Hoch die Hände: Dividende! 7,8 % Dividendenrendite bei monatlicher Ausschüttung gibt es hier

Weitere Suchergebnisse zu "EPR Properties":

Einmal investieren und dann hoffentlich für immer einmal im Monat eine satte, steigende Dividende erhalten. Klingt gut für dich? Dann solltest du dir die Aktie von EPR Properties (WKN: A1J78V) einmal genauer ansehen.

EPR Properties ist ein REIT mit Fokus auf Entertainment

Das Unternehmen aus Missouri ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und bewirtschaftet als solcher Immobilien. Im Falle von EPR Properties sind dies keine gewöhnlichen Wohnhäuser oder Büros, sondern Freizeitparks, Ski-Resorts, Kinos, Museen oder auch Golfanlagen. Ein kleiner Teil der Immobilien sind zudem Bildungseinrichtungen wie Kindergärten. Insgesamt betreibt das Unternehmen 356 Immobilien, von denen zuletzt 97 % vermietet waren.

EPR Properties erhält somit jeden Monat Mietzahlungen, von denen es einen Teil direkt an seine Aktionäre weiterleitet. Die Dividende wird Mitte jeden Monats ausgezahlt. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 7,8 % (Stand aller Angaben: 03.02.23). In den ersten neun Monaten des aktuellen Geschäftsjahres lag die Ausschüttungsquote bezogen auf die angepassten Funds from Operations (FFO) bei 68 %. Die FFO zeigen den operativen Cashflow bei REITs an und sind, anders als der Gewinn, nicht durch Abschreibungen oder Verkaufserlöse verzerrt.

Chancen und Risiken

EPR Properties profitierte auf lange Sicht davon, dass Erlebnisse und Aktivitäten vielen Menschen immer wichtiger wurden. Diese Entwicklung wurde von der Coronapandemie unterbrochen, könnte sich nun jedoch fortsetzen. Das Dividendenunternehmen scheint mir mit seinem klaren Fokus gut aufgestellt, um von einer Wiederbelebung des Entertainment-Geschäfts zu profitieren.

Für diese Wiederbelebung gibt es veritable Anzeichen. Walt Disney verzeichnete zum Beispiel im letzten Quartal bereits wieder Rekordumsätze bei seinen Freizeitparks. Und auch in den für EPR Properties wichtigen Kinos läuft es nach einer langen Flaute wieder besser. Avatar 2 ist gemessen am Umsatz nun bereits der vierterfolgreichste Film aller Zeiten.

Damit sind wir jedoch schon bei einem großen Risiko des Unternehmens – den Kinos. Diese bilden das mit Abstand größte Segment von EPR Properties und machen 41 % des jährlichen EBITDA aus. Wenige große Kinoketten dominieren diesen Markt und leiden schon lange unter einer schwächelnden Nachfrage. Die zweitgrößte Kinokette der Welt und einer der größten Mieter von EPR Properties (mit 8,4 % Anteil an allen Mieterträgen in 2021) meldete vor einigen Monaten Insolvenz an. Sollte das Unternehmen als Mieter ausfallen, dürfte EPR ein Problem haben. Andere Mieter für die Kinos zu finden dürfte sich schwierig gestalten, ein Umbau teuer sein.

Darüber hinaus könnten Konsumenten in Zeiten hoher Inflation und Rezessionssorgen leicht an Freizeitausgaben sparen und somit auf das Geschäft der Mieter von EPR Properties drücken.

Mein Fazit: Interessant für Fans hoher Dividenden

EPR Properties ist ein spannendes Unternehmen mit einem klaren Fokus und für mich nachvollziehbarer Strategie. Die Dividende ist ordentlich und scheint mir sicher zu sein, solange das Geschäft mit den Kinos nicht wegbricht. Die Aktie ist meiner Meinung nach eher günstig bewertet. Der Aktienkurs notiert ungefähr 35 % tiefer als vor der Coronapandemie. Das Multiple bezogen auf die erwarteten angepassten FFO je Aktie beträgt 9. Wer auf der Suche nach einem besonderen Dividendenzahler und bereit ist, ein gewisses Risiko einzugehen, sollte sich EPR Properties einmal genauer anschauen.

